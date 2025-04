Elezioni comunali a Ortona, il Movimento 5 Stelle a sostegno di Nicola Napolione

ELEZIONI COMUNALI #ORTONA, IL MOVIMENTO 5 STELLE PRESENTE!

Abbiamo appena depositato la lista del MoVimento 5 Stelle per le amministrative ad Ortona assieme al nostro candidato sindaco Nicola Napolione a cui va tutto il mio sostegno.

Ringrazio per il lavoro svolto con la sempre attenta puntualità il nostro assessore a Chieti Fabio Stella e il nostro presentatore di lista candidato al consiglio comunale Domenico De Dominicis che ha mostrato passione e impegno sin dal primo momento di questo percorso.

Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutte e tutti i candidati della nostra lista M5S che hanno scelto di scendere in campo e dare tutto il loro contributo per una Ortona nuova e rinnovata.

Forza ragazzi, orgogliosa di voi!