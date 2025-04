Una “bimba dagli occhi belli”, storia dell’amore di una famiglia e della figlia con “sindrome di Rett”

Vengono chiamate “bimbe dagli occhi” belli perché possono comunicare solo con lo sguardo. Profondo come può essere l’amore di una famiglia che si dedica con tenacia e totale dono ad una figlia, per tutte le cure necessarie e la lotta per diritti spesso negati e calpestati. Sono le bambine con sindrome di Rett, una malattia neurologica dello sviluppo, principalmente femminile, caratterizzata da un periodo di sviluppo normale seguito da una regressione delle abilità.

Francesca Di Tola è una “bimba dagli occhi belli”, la sua famiglia scoprì la “sindrome di Rett” quando lei aveva 18 mesi. «Iniziarono le sue regressioni, non mangiava, dimagriva, ebbe le stereotipie con le mani il cd hand washing, e così iniziavano a capire che aveva una disabilità autistica a loro sconosciuta – racconta il padre Simone - iniziarono a cercare su Internet le sintomatologie e scoprirono la sindrome di rett. Così fecero le prove genetiche che confermarono la sindrome». Simone dedicò una poesia alla figlia per esprimere l’amore e l’impegno per Francesca nelle drammatiche settimane del lockdown cinque anni fa, settimane ancora più difficili per i bambini come lei e per le loro famiglie.

Figlia,

vedo oltrepassare

cadaveri di fumo e

immense bare nella

tempesta.

Vedo,

alberi gridare un alleluja

al cielo mentre,

l’umana specie è chiusa

come un topo in cantina

a ruminare invocazioni

e benedizioni.

Vedo,

oratori consumati

strozzati da parole

di silenzio.

Vedo,

città fantasma

addivenire cartoline

in bianco e nero

venduti come

miglior prodotto

del made in Italy.

Cinesi, americani, europei,

figli dello stesso

mondo che rivendica

il diritto di esistere.

Come animali,

coltiviamo il gusto

di sopravvivere.

E mentre guardo, figlia

la coscienza degli uomini

violentata dalla pandemia

dell’egoismo, io non mollo

e lotto, per te piccola

farfalla dall’anima delicata

e dal cuore pregnante di

vita. E vittima di scariche

di sofferenza, martire

cucciola dei tempi moderni.

Io non ti lascio sola, e ancora

una volta correrò per te

verso la vittoria,

contro il demone

dell’ingiustizia

pregando ad

alta voce il Dio

degli esseri speciali.

Simone ha raccontato la storia di Francesca in un libro “La bimba dagli occhi belli” che sarà presentato a Rocca San Giovanni domenica 27 aprile. Appuntamento alle ore 17 nella sede dell’Associazione Ericle D’Antonio in via Occidentale. «Un lavoro del nostro concittadino Simone Di Tola che racconta la storia della piccola Francesca, una bambina straordinaria, nata sotto il segno della Provvidenza, che affronta con la sua famiglia il difficile cammino – racconta l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fabio Caravaggio - un racconto toccante, che ci parla di fede, miracoli quotidiani e dell’amore che trasforma il dolore in forza». Insieme a Simone Di Tola interverranno il sindaco Caravaggio, il presidente dell’associazione culturale Ericle D’Antonio Oreste Di Carlo, il presidente di Autismo Abruzzo Onlus Dario Verzulli e l’avvocato Giovanni Legnini.

Acquista il libro