“Noi siamo racconto - Comunità narranti e Biblioteche Sociali in circolo”.

Da qui siamo partiti e con questo stesso titolo concludiamo i lavori del nostro progetto nell’ambito del Bando Agire In Rete indetto dal CSV - Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo.

Contribuire alla riappropriazione delle biblioteche sociali come luoghi a bassa soglia, casse di risonanza del territorio, “spazi di capacitazione” delle comunità, incubatrici di legami e nuovi significati. È questa la ragione per cui abbiamo pensato all’organizzazione di un evento finale, per dare seguito a un percorso di condivisione e “tenuta insieme” di territori in apparenza differenti. In questi mesi abbiamo incontrato sguardi, tessuto insieme trame di storie e talenti, tradizioni e creatività, creato collage di vissuti lontani ma comuni.

Abbiamo disegnato una mappa delle sfaccettature di questo viaggio condiviso e creato nuovi sentieri, connettori di “piccole comunità narranti”.

Ora vogliamo raccontarvelo, attraverso una mostra itinerante e momenti di musica circolare e condivisa che ci ha accompagnati costantemente per queste strade, presso il Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo.

Ci sarà uno spazio di creatività estemporanea grazie ai ragazzi e alle ragazze del Centro di Aggregazione “Spazio Mio”, contornato da un aperitivo a cura della Gastronomia D’Agostino e dai vini Eva Patch della Cantina Orsogna.

Non prendete impegni per mercoledì 18 settembre!