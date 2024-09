Rievocazione storica traslazione reliquie di San Tommaso Apostolo

L’ Associazione Storico-Culturale Compagnia del Castello – Ortona per venerdì 6 settembre 2024 organizza la “ RIEVOCAZIONE STORICA TRASLAZIONE RELIQUIE SAN TOMMASO APOSTOLO - 766° Anniversario ”, con il “Corteo Storico del maestro UGO BUSINI - I Medievali”.







Il ritrovo è alle 19.15al Molo Mandracchio nel Porto di Ortona, precisamente dietro la statua di San Tommaso.

Qui ci sarà l’approdo delle 3 galee con il cerimoniale dell’arrivo a terra delle Sante Reliquie dell’Apostolo Tommaso, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari di Ortona e del Busto d’Argento di San Tommaso Apostolo scortato dalla marineria di Ortona-

Subito dopo la partenza del corteo storico che seguirà questo itinerario :

Molo Mandracchio - Via del Porto - Via Verde Nord della Costa dei Trabocchi - Scalinata Nord Castello Aragonese - Largo Castello - Passeggiata Orientale - Scalinata dei Pescatori - Piazzetta dei Pescatori - Vico dell’Allegria - Piazzetta San Michele - Via Morosini - Vico dei naviganti - Piazza San Tommaso.

Alle 20.55 è previsto l’arrivo del corteo storico in Piazza San Tommaso con l’accoglienza del “Corteo Storico del maestro UGO BUSINI - I Medievali” da parte della Chiesa e l’ingresso dei figuranti che proseguiranno fino alla cripta della cattedrale

La Santa Messa inizierà alle 21.00 e sarà celebrata da S.E Mons. Emidio Cipollone Arcivescovo di Lanciano-Ortona



Le tre galee verranno condotte da tre gruppi iscritti alla federazione italiana canottaggio di Gozzo Sportivo nazionale:

- l’imbarcazione Bulesumme - Ortona (Raffaele di Lizio)

Timoniere - Marco Palermo

Vogatori - Raffaele Di Lizio e Tommaso Camillotti





- imbarcazione Horton Remex - Ortona

Timoniere e Vogatori locali



- l’imbarcazione Porto Antico - Pescara

Timoniere - Pino Persio

Vogatori - Ugo Caugno e Martina Curelli

Nell’occasione l’ Associazione Storico-Culturale Compagnia del Castello – Ortona invita coloro voglio partecipare, come figurante , a contattare gli organizzatori ( al 338 303 9223 o a mezzo mail compagniadelcastelloortona@gmail )