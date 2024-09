L'autore cileno AndrÃ¨s Montero ospite dell'Auditorium Zambra di Ortona

Mercoledì 4 settembre alle 18.30 riparte l'attività presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) con un ospite internazionale ossia lo scrittore cileno Andrès Montero che presenterà il suo ultimo romanzo, pubblicato dalla casa editrice Edicola Edizioni: l'appuntamento è frutto della collaborazione tra la nota casa editrice ortonese e l'impresa Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. L'evento inaugura la sezione "Incontri", poiché la struttura oltre all'imminente riapertura del cinema e alla stagione teatrale prevista da fine ottobre, ospita anche una serie di iniziative culturali fuori programma, finalizzate alla valorizzazione dell'intero mondo artistico.

Un'isola che non appare sulla mappa, un patto col diavolo, una campana d'oro che suona dal fondo del mare, un cimitero senza corpi, una taverna che un tempo è stata nave e ora ospita le serate di una tranquilla comunità di pescatori, due fratelli che si ritrovano dopo cinquant'anni di silenzio è dall'intreccio di questi elementi magici e surreali che prenderà il via la presentazione di "L'anno in cui parlammo con il mare", pubblicato dalla casa editrice ortonese Edicola Edizioni (traduzione di Giulia Zavagna): a dialogare con lo scrittore, già vincitore di importanti premi letterari e in Italia per partecipare al prestigioso Festivaletteratura di Mantova, ci saranno l'editrice Alice Rifelli e l'editore Paolo Primavera, che si occuperà della traduzione con letture di Arturo Scognamiglio.

Andrés Montero (Santiago del Cile, 1990) è scrittore e narratore orale, co-fondatore della compagnia teatrale La Matrioska. È autore di libri per ragazzi e adulti. Ha vinto il X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, il Premio Marta Brunet, il Premio Municipal de Literatura, il Premio Pedro de Oña e il Premio Círculo de Críticos de Arte. I suoi libri sono pubblicati in Cile, Argentina,Spagna, Italia e Danimarca. È direttore della Scuola di letteratura e tradizione orale Casa Contada.

La serata è organizzata da Edicola Edizioni ed Unaltroteatro, con la collaborazione del Festival del Mare.

Per info è possibile chiamare il 3454367809 o mandare una mail a info@unaltroteatro.com.