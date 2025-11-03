Bancomat a Fossacesia fatto saltare nella notte

Un boato nel cuore della notte ha scosso la tranquillità del lungomare di Fossacesia. Quando le prime luci dell'alba erano ancora lontane, intorno alle 3.30, è stato fatto esplodere il bamcomat di Intesa San Paolo.

Lo sportello è stato assaltato dai banditi con la “tecnica della marmotta”, metodo utilizzato da malviventi varie volte negli anni per assaltare le casse automatiche di istituti bancari.

Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Fossacesia e della Compagnia di Ortona e i Vigili del Fuoco di Lanciano.

(foto di repertorio)