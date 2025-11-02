Primo soccorso e utilizzo defibrillatore, LND Abruzzo 'in campo'

Si è svolto a Lanciano, presso la locale sede dell’Associazione Italiana Arbitri, il corso gratuito per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE).

Grazie ai volontari del 118 di Chieti, i partecipanti hanno avuto la possibilità di eseguire le corrette tecniche e la sequenza della catena di sopravvivenza indicata dalle linee guida internazionali, universalmente riconosciute per la gestione del soggetto in arresto cardio-circolatorio, e apprendere le tecniche per la disostruzione delle vie aeree.

“Circa l’80% dei soggetti colpiti da arresto cardio-circolatorio può essere salvato con l’impiego immediato del defibrillatore, – ricorda Walter Pili, consigliere LND Abruzzo con delega alla formazione – motivo per il quale è sempre necessaria l’esigenza di diffondere ed estendere al maggior numero possibile di persone le tecniche di rianimazione cardio-polmonare”.

“Arbitri, dirigenti e allenatori – afferma Vincenzo Sputore, vicedelegato della LND Vasto – hanno eseguito le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore sull’adulto con un occhio di riguardo alla rianimazione pediatrica. Nel 2025 abbiamo formato gratuitamente più di sessanta laici grazie al supporto del 118 di Chieti e a quello delle sezioni AIA che ci ospitano. Un gioco di squadra per segnare il gol più bello: salvare una vita”.

Stefano De Cristofaro da abruzzolnd.it