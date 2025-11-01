A Frisa torna la 'Festa dell'Olio Nuovo'

Dal 7 al 9 novembre, il centro storico di Frisa sarÃ protagonista della 16Âª edizione della Festa dellâ€™Olio Nuovo, appuntamento ormai consolidato che celebra tradizione e cultura olivicola della regione.

Nel corso dei tre giorni, gli appassionati della buona cucina potranno gustare piatti tipici preparati con ingredienti freschi e di alta qualitÃ , nei numerosi stand gastronomici allestiti lungo le vie del borgo.

Accanto allâ€™aspetto enogastronomico, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Frisa con il patrocinio del Comune di Frisa offre anche un ampio ventaglio di iniziative culturali e di intrattenimento: spettacoli musicali, danze popolari e performance di folklore saranno infatti protagonisti di questa edizione, che punta a coinvolgere e intrattenere il pubblico di ogni etÃ . Tra le novitÃ di questa edizione c'Ã¨ la sala immersiva, uno spazio innovativo dedicato a un percorso multimediale che ripercorre la storia dell'olio, dai suoi antichi usi alla rilevanza nell'economia e nella cultura del territorio.