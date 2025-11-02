Alla dottoressa Alisia D’Angelo il Best Oral Presentation Award 2025

La dottoressa Alisia D’Angelo, dietista-nutrizionista, responsabile del Servizio di Nutrizione presso l’U.O. di Medicina e Cardiologia dello Sport dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, ha ricevuto il Best Oral Presentation Award 2025.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Miliano, in occasione dell’ISSN Italy Conference 2025 presso Spazio Nutrizione.

I contributi presentati: Poster (accepted for exhibition) — “Protein sources and variation in body composition in natural bodybuilders: an analysis of the differences between animal and vegetable proteins”; Oral (selected & awarded) — “Eating disorders and RED-S in water sports: observational study of swimming, water polo and artistic swimming athletes”

Autori / Team: Alisia D’Angelo, Federica Zacheo, Gloria Schirripa, Alessio Matarazzo, Antonella Fondi, Carol Polidoro, Domiziana Nappa, Paola Borrelli, Vittore Verratti.

Il riconoscimento premia il lavoro clinico e di ricerca del gruppo e rafforza la sua missione indirizzata ad una nutrizione basata sulle evidenze a supporto della salute e della performance degli atleti.