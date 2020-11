INIZIATIVE PER IL NATALE: Respinte le proposte di Marchegiano e Cauti

Durante il Consiglio comunale di ieri la maggioranza ha respinto il nostro emendamento che avrebbe impegnato il Sindaco e la Giunta comunale a modificare lo stanziamento di 50.000€ per le festività del Natale (di cui 40.000€ solo per le luminarie), destinando 20.000€ all'acquisto di cesti natalizi per le famiglie ortonesi in difficoltà, 15.000€ alla creazione di uno sportello di supporto alle imprese e ai commercianti per l'accesso a bandi e finanza agevolata e i restanti 15.000€ all'installazione di addobbi e luminarie.

Pur non essendo sorpresi da questa decisione, è forte la delusione nel vedere un'Amministrazione comunale costantemente incapace di accogliere qualsiasi proposta ragionevole proveniente dall'opposizione o dai cittadini. Il confronto costruttivo, il dialogo e l'ascolto reciproco dovrebbero essere il fondamento di una comunità: non è un caso che mentre le città intorno a noi continuano a crescere e a fare enormi passi in avanti, la nostra non riesca a sprigionare il suo potenziale.

Verranno tempi migliori: è dovere di tutti impegnarsi affinché accada il più presto possibile.