Istituto Nazionale Tostiano - “Incontri Musicali 2020” - Il duo Mineva – Schweizer in concerto

Domenica 29 novembre alle ore 18.00, appuntamento con il terzo concerto della nuova programmazione dell’Istituto Nazionale Tostiano dal titolo “Incontri Musicali 2020”. Prosegue sulla rete, dunque, l’attività concertistica dell’Istituto e questa modalità del tutto nuova, proposta dal direttore artistico Maurizio Torelli, sta raggiungendo ottimi risultati. «Stiamo ottenendo un riscontro più che positivo per questo nuovo progetto» - commenta il maestro Torelli -

«quasi 400 clic sul video caricato sul canale youtube dell’Istituto Nazionale Tostiano, ci fanno capire che forse abbiamo imboccato la direzione giusta, mantenendo alta la qualità delle nostre scelte artistiche. Per questo terzo appuntamento ci immergeremo nell’atmosfera di un salotto dell’800. Ascolteremo arie da camera di Vincenzo Bellini e del nostro Francesco Paolo Tosti». Il pubblico potrà quindi assistere al duo Mineva-Schweizer. Un incontro internazionale proveniente da Sofia in Bulgaria. Questo concerto sarà proposto da due artiste bulgare: il soprano Srebrina Mineva e la pianista Ermila Schweizer, entrambe molto note in patria dove hanno realizzato la registrazione in uno dei più prestigiosi luoghi culturali di Sofia: la sala da concerto della Casa-Museo di Boris Christoff, uno dei più grandi bassi della storia della lirica. Gli ultimi due brani eseguiti dal duo Mineva-Schweizer saranno due canzoni popolari bulgare. Per ascoltare ed assistere al concerto basterà collegarsi al canale youtube dell’Istituto Nazionale Tostiano cliccando quì:







Hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative Diana de Francesco e Gianfranco Miscia. La Film Art Edition di Giuseppe Piccinino si occuperà delle riprese video. Tutte le informazioni e approfondimenti inerenti gli eventi saranno reperibili sia sul sito dell’Istituto Nazionale Tostiano che sulla relativa pagina Facebook. Di seguito il programma dei brani che si andranno ad eseguire domenica. Di seguito il programma:



Vincenzo Bellini, Sei ariette



Malinconia, ninfa gentile



Vanne, o rosa fortunata



Bella Nice che d'amore



Almen se non poss'io



Per pietà bel idol mio



Ma rendi pur contento



Francesco Paolo Tosti



Aprile



Non t'amo più



Baciami



L'alba separa dalla luce l'ombra



Lyubomir Pipkov



Nani mi nani, Damiancio



Marin Goleminov



Plakalo mi moito libe

