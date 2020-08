Piano Regolatore - Sorgetti replica a Polidori - “ Bisogna dire le cose come stanno "

A volte non capisco se il consigliere Polidori ci fa o ci è, eppure le parole del consigliere Montebruno (che potete ascoltare nel video) sono ben chiare.

Perché se ci è è grave, un consigliere che non capisce e non comprende le parole espresse da Montebruno o era disattento (ma non credo) oppure ha qualche problema di comprendonio.

Ma se ci fa è gravissimo: piuttosto che cambiare questo basso modo di fare politica facendo interventi costruttivi e presentando proposte fattibili per la città, si preferisce parlare male degli altri, dicendo cose false con l’unico scopo di confondere i cittadini.



Tornando al Piano Regolatore, in riferimento all’ultimo post del consigliere Peppino Polidori, bisogna dire le cose come stanno:



1- Abbiamo inserito nell’osservazione d’ufficio tutte le previsioni di aree verdi, parcheggi, piazze, percorsi ciclopedonali che avevano tutte la caratteristica di essere vincolate all’esproprio, cioè vincolano i terreni interessati per 5 anni all’esproprio. Siccome in alcuni terreni sono emerse delle criticità allora abbiamo deciso di stralciare alcuni punti, i quali verranno inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche.



2- Non è vero che abbiamo stralciato, come ha detto Polidori, il “completamento del tratto di percorso ciclopedonale che dal porto di Ortona prosegue verso Francavilla” ma solo il “percorso ciclopedonale che dal porto di Ortona risalga la città alta proseguendo fino a Fonte Grande”; anche qui sono previsti terreni da espropriare e sul cui percorso stiamo ragionando ma l'opera verrà comunque inserita nel Piano Triennale per cui la sua fattibilità non è compromessa, si tratta solo di scegliere un altro iter.



Potete vedere l’intervento del consigliere Montebruno che spiega tutto (l’intervento al minuto : 2:07:15)

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )