Le unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) nella vigilanza sulle spiagge ortonesi

Quest’estate la Compagnia del Mare Lifeguard , insieme all’Amministrazione Comunale di Ortona, ha deciso di implementare il servizio di assistenza e salvataggio in mare e sulle spiagge nei giorni di maggior afflusso di bagnanti.

Nei weekend di giugno, luglio ed agosto, oltre alle classiche postazioni di salvataggio dislocate lungo il litorale ortonese, la Compagnia del Mare Lifeguard ha garantito la presenza di acquascooter e gommoni con equipaggi abilitati al soccorso,

nonché unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani di Salvataggio).

“ Un obbiettivo che volevamo fortemente da tempo- sottolinea Cristian Di Santo , Presidente della Compagnia del Mare Lifeguard - Ortona ha un litorale eterogeneo e con diversi chilometri di spiaggia libera, implementare il servizio è stato utile e necessario; fondamentale è stata la collaborazione con le postazioni di salvataggio presenti nei lidi balneari e predisposte dal Comune su alcuni tratti di spiagge libere. “

Tutte queste risorse sono state organizzate e gestite dai responsabili del servizio Gianluca Camaioni e Giorgia Rosini, che il presidente Di Santo " ringrazia pubblicamente , con la supervisione della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ortona "

Il ringraziamento della Compagnia del Mare Lifeguard va anche Croce Rossa Italiana - Unità Territoriale di Ortona “ per averci fornito, in comodato d’uso gratuito, due defibrillatori semi-automatici che sono stati dislocati in altrettante spiagge libere “

Nel corso della stagione, fanno sapere dalla Compagnia “ diversi sono stati gli interventi effettuati, ma fondamentale è stata l’azione preventiva notata e apprezzata dai bagnanti “

da c.s.