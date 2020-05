Mauro Febbo : “ la Regione non ha distolto nessun finanziamento sul Porto di Ortona, ma ha semplicemente rimodulato alcune specifiche risorse economiche”

"Prima di arrivare a delle conclusioni sbagliate e completamente inesatte sul Porto di Ortona ci si dovrebbe documentare ed informare, altrimenti si rischia per passare per un semplice 'portavoce' oltre ad alimentare una inutile confusione sui fondi, sugli interventi e sullo stesso futuro della struttura portuale".

Questa la replica dell'assessore regionale Mauro Febbo che spiega quanto segue: "Innanzitutto la Regione non ha distolto nessun finanziamento sul Porto di Ortona, ma ha semplicemente rimodulato alcune specifiche risorse economiche riprogrammando gli interventi alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo tutti.

Nello specifico i due milioni di euro, che la Provincia di Chieti guidata da Pupillo in quasi cinque anni non è stata capace di pianificare, progettare e impegnare economicamente, erano destinati alla realizzazione di una bretella viaria di collegamento e saranno reinseriti nella programmazione delle opere da effettuare.

Quindi la Regione non ha svolto nessuno scippo e la bretella verrà realizzata appena verrano reinserite le somme. Inoltre non bisogna fare confusione sulla rimodulazione dei fondi da parte del Ministero a favore dei Porti di Vasto e Giulianova con il piano degli interventi a favore del Porto di Ortona.

Infatti, - sottolinea Febbo - chi ha suggerito in “malafede” lo scrivente dell'articolo in questione conosce molto bene la realtà e sopratutto il lavoro intrapreso sul Porto di Ortona e sul ruolo centrale che esso riveste all'interno dell'ottica del bacino Adriatico.

Grazie a questo Governo regionale di centrodestra il Porto di Ortona riveste un ruolo importante e centrale per attuare la ZES e quindi sviluppare i futuri collegamenti extraeuropei attraverso l'autorità portuale di Ancona. Inoltre il Porto di Ortona, insieme a quello di Pescara, è stato inserito nel nuovo Piano triennale (2020-22) degli interventi per un importo di 45 milioni di euro d'investimenti da realizzare. Anche questo un risultato raggiunto grazie alla fattiva collaborazione portata avanti da questo Governo regionale con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico. Basti pensare che nella programmazione triennale precedente i porti di Pescara e Ortona, si erano visti riconoscere un finanziamento di 5 milioni 600 mila euro per l'annualità 2019, 500 mila euro per il 2020 mentre per il 2021 1 milione e mezzo di euro per complessivi 7 milioni 500 mila euro. Ossia briciole. Ovviamente a tutto questo piano di investimenti sul Porto di Ortona vi sono da aggiungere il progetto inerente il Masterplan pari ad euro ..... che siamo riusciti a far ripartire grazie alla fattiva collaborazione con l'Arap.

Pertanto - conclude Febbo - prima di sparare inesattezze telecomandate sul porto di Ortona bisogna documentarsi altrimenti si finisce per fare pessime figure".