DISTRIBUTORI BUSTE MATER-BI

Sono state posizionate due eco isole per la distribuzione gratuita dei sacchetti di mater-bi per la raccolta dei rifiuti organici. L'iniziativa fa parte del programma di efficientamento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani previsto dall'amministrazione comunale in collaborazione con il gestore del servizio, la società EcoLan spa. I distributori sono stati posizionati a Fonte Grande in via Tommaso Mosca, nei pressi del centro commerciale, e a Caldari Stazione nel piazzale antistante il supermercato Conad City.

Le due eco isole per sacchetti sono munite di un lettore di codici fiscali che consente l'assegnazione e l'erogazione per ogni utente iscritto al ruolo Tari del Comune, di un rotolo di 40 sacchetti, ogni 2 mesi.Con questi due distributori posizionati sul territorio comunale si migliora il servizio, infatti oltre al ritiro presso l'ufficio di EcoLan in via Cavour n.57, i cittadini potranno accedere alla fornitura dei sacchetti in modo autonomo e in qualsiasi momento del giorno, presso gli appositi distributori.

I nuovi distributori si aggiungono alle eco isole posizionate per il conferimento dei rifiuti in alcune zone della città a supporto della raccolta porta a porta dei cittadini e in favore degli operatori del mercato coperto e dei pescatori al Porto.