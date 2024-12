Simonetta Faraone: " Dopo le sue dichiarazioni, sono ancora più convinta di aver fatto bene a togliere la fiducia all’ex sindaco "

Rimango esterrefatta sempre di più dall’atteggiamento dell’ex sindaco, che è contento dell’aumento delle tasse per i cittadini.

Il commissario ha confermato che l’ex sindaco ha fatto pessime scelte le cui conseguenze ricadranno sugli ortonesi per i prossimi anni.

Il commissario, infatti, è stato costretto ad aumentare la tassazione agli ortonesi di oltre 500mila euro annui per coprire i costi dei mutui sospesi per il Covid e che dal 2025 torneranno a gravare sull’ente per ulteriori 819.000 euro in più rispetto al 2024.

Un buon amministratore in 7 anni avrebbe dovuto prevedere una spesa più equilibrata e sostenibile, soprattutto per quanto riguarda l’indebitamento, per non far aumentare le tasse ai propri cittadini: in questo caso sarebbe stato giusto essere soddisfatti e rivendicare un risultato positivo!

Invece, in questi anni, abbiamo avuto un sindaco incapace di fare scelte utili per la comunità.

Basta pensare alla vicenda dei parcheggi a pagamento, con cui si sono aumentati i costi per i residenti e i cittadini delle frazioni, senza alcuna programmazione.

Dopo le sue dichiarazioni, sono ancora più convinta di aver fatto bene a togliere la fiducia all’ex sindaco ed aver fermato un metodo di amministrare e di spendere soldi dei cittadini senza alcuna cognizione di come si dovrebbe governare per essere utili ai cittadini, o almeno senza fare loro dei danni.

c.s. Simonetta Faraone ex consigliera comunale e membro del direttivo di Alleanza per Ortona