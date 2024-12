Natale solidale per Progetto Noemi

Ultimi giorni prima dell’arrivo del Natale, giorno di speranza e convivialità, di festa e di gioia per tantissimi, soprattutto i più piccoli E giorni di solidarietà, generosità, in cui donare a chi soffre e non può festeggiare. A loro va il pensiero di Progetto Noemi, l’associazione fondata dai genitori della bambina di Guardiagrele affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA). E saranno proprio i bambini al centro delle iniziative solidali dell’associazione.

«Questo Natale, fai un regalo che conta davvero – ha annunciato l’associazione presentando il doppio progetto solidale - I deliziosi panettoni o le barrette solidali di Progetto Noemi sono il modo perfetto per condividere la gioia delle feste e sostenere i bambini affetti da disabilità gravissime e le loro famiglie».

I panettoni da un kg sono disponibili nei gusti classico e al cioccolato e si possono acquistare con una donazione minima di 20 euro, le barrette di cioccolato da 100 grammi sono disponibili nei gusti cioccolato al latte, cioccolato fondente, cioccolato ruby, cioccolato bianco e pistacchio e si possono acquistare con una donazione minima di 10 euro.

Per informazioni e ordini è possibile contattare Progetto Noemi al numero 331 1228908 o alla mail info@progettonoemi.com.