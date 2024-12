Nasce LiberÃ¬a: cultura, arte e occasioni nel cuore di Ortona

Ortona accoglie una nuova realtà culturale: Liberìa, uno spazio innovativo dove il passato incontra il presente attraverso libri vintage, giocattoli d’epoca, opere d’arte e grafiche d’autore. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 7 dicembre 2024 alle ore 17.00 presso la sede di Liberìa in Corso Vittorio Emanuele 110. Una festa che proseguirà fino alle ore 20.00, ricca di sorprese e di ospiti speciali.





Liberìa si propone come un luogo di incontro e scoperta, un progetto ambizioso che "pone l’accento dove gli altri non lo mettono". Nato da un incontro di idee tra l’attore Dario Iubatti, già direttore artistico del Festival del Mare di Ortona, e di Marco Bosio, responsabile di Maremagnum.com e ideatore del progetto Salvalibro, Liberìa intende offrire al territorio abruzzese uno sguardo alternativo sulla cultura, ridando vita e significato a storie e oggetti dimenticati.





Un’inaugurazione speciale Il 7 dicembre, Liberìa svelerà anche il temporary shop natalizio del Salvalibro (ospitato da Liberìa fino al 4 gennaio), un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della lettura: tre libri a soli 10€.

Per celebrare la sua apertura e la stagione delle feste il Salvalibro, porterà con sé due grandi novità:

La classica offerta 3 libri per 10€ si rinnova per incentivare la lettura tra i più giovani. Chi ha meno di 30 anni potrà approfittare della speciale promozione 4 libri per 10€, senza alcuna necessità di portare libri da salvare. Per tutti gli altri, sarà comunque possibile estendere la promozione: portando almeno 3 libri usati in buono stato, si potranno acquistare 4 libri per 10€.

Non c’è limite alla quantità di libri da portare, ma attenzione: non si accettano libri scolastici, enciclopedie o volumi danneggiati. In caso di più libri verranno consegnati dei buoni sconto da presentare in cassa. L’obiettivo? Dare nuova vita a libri dimenticati e offrire un’esperienza unica a lettori di ogni età, in particolare i più giovani.





Ad arricchire l’evento inaugurale sarà l’esposizione di opere di artisti di rilievo, tra cui Pino Procopio, Valter Polleggioni e Samuel, alias Gabriele Sichetti, giovane artista pescarese noto per il progetto virale "Seminiamo Arte". Il progetto, che promuove altruismo e solidarietà, consiste nel girare l’Abruzzo regalando i suoi quadri attraverso una vera e propria "caccia al tesoro". Samuel, che sarà presente all’inaugurazione, condividerà con il pubblico il messaggio positivo di "dare senza ricevere".

Liberìa rappresenta una nuova voce per la cultura a Ortona e in Abruzzo, un luogo dove storie e oggetti ritrovano il loro spazio, in un ambiente che celebra la creatività e l’autenticità.





Vi aspettiamo per celebrare insieme questa nuova avventura sabato 7 dicembre alle ore 17.00!

Orari Inaugurazione/Apertura: Sabato 7 dicembre ore 17.00





Lunedì: 10.00-13.00 | 17.00-20.00

Martedì: 10.00-13.00

Mercoledì: 10.00-13.00 | 17.00-20.00

Giovedì: 10.00-13.00 | 17.00-20.00

Venerdì: 10.00-13.00 | 17.00-20.00

Sabato: 10.00-13.00 | 17.00-20.00

Domenica: Chiuso

Apertura straordinaria:

Domenica 8 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Chiusura per festività: 25-26 dicembre 2024, 1 gennaio 2025

