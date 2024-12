Sabato 28 dicembre appuntamento con le celebrazioni per la Liberazione della cittÃ  di Ortona. Il Premio 28 dicembre CittÃ  di Ortona quest'anno non verrÃ  assegnato

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con le manifestazioni del 28 dicembre, giorno in cui si celebra l'anniversario della Liberazione della città.

Questo il programma:

- alle ore 09.30, nella sala consiliare di Palazzo di città, consegna degli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2023/2024;

- alle 10.30 commemorazione presso il monumento "Il Prezzo della pace" in piazza degli Eroi canadesi, con la deposizione di una corona.

- Alle ore 11.00 Santa Messa in cattedrale celebrata dall'arcivescovo Monsignor Emidio Cipollone.



Il Premio 28 dicembre Città di Ortona - tradizionalmente conferito dal sindaco quale rappresentante della comunità, sulla base delle proposte formulate dai consiglieri comunali - tenuto conto dello scioglimento anticipato del Consiglio e della gestione commissariale in corso, quest'anno non verrà assegnato.