Sabato 7 Dicembre la Sieco Akea sfida una EnergyTime Campobasso in cerca di rilancio

La Sieco Service Akea Ortona gioca d'anticipo. Alle ore 18.00 di sabato 7 dicembre gli impavidi muoveranno verso il Molise per affrontare la EnergyTime Campobasso.

Con due punti in classifica, frutto di una vittoria al tie-break contro la Domotek di Reggio Calabria, i molisani occupano attualmente l'ultima posizione in classifica. La situazione delicata ha portato la dirigenza campobassana a muoversi sul mercato. Agli inizi di novembre, la Energy Time ha ingaggiato dalla Aurispa Links per la Vita Lecce il palleggiatore Lorenzo Giani. Inoltre, prima della scorsa giornata, c'è stato un cambio in panchina: Mister Giuseppe Bua ha preso il posto di Mariano Maniscalco. La strada intrapresa da Campobasso sembra quella giusta. Nonostante la sconfitta per tre set a zero nell'ultima gara contro Sorrento, la nostra avversaria ha venduto cara la pelle facendo sudare non poco i primi della classe. E dopo i primi, arrivano i secondi. Grazie alla vittoria da tre nell'ultima gara casalinga ottenuta battendo la Gaia Energy Napoli, la Sieco Akea Ortona rimane stabile al secondo posto con i suoi 19 punti nonostante un turno di riposo ancora da scontare. Nel frattempo, però, un nuovo elemento si è aggiunto al roster dei nostri prossimi avversari. A partire dalla sfida contro la Sieco Akea Ortona, Coach Bua avrà a disposizione una nuova pedina. Si tratta dell'opposto Riccardo Gatto proveniente dalla Monge Gerbaudo Savigliano, sempre A3, ma Girone Bianco.

E se gli annali non indicano precedenti tra le due squadre, c'è tanto amarcord a tinte bianco-blu tra le fila della Energy Time Campobasso. Scorrendo il roster molisano, possiamo infatti contare ben quattro ex impavidi: il centrale Tommaso Fabi, i palleggiatori Antonio Del Frà e Lorenzo Piazza, e l'opposto Ivan Zanettin.

Coach Denora: «Quando scendiamo in campo non guardiamo mai la posizione in classifica del nostro avversario. Il nostro obiettivo è sempre quello di esprimere al meglio il nostro gioco a prescindere dalla squadra che incontriamo. Campobasso non è da sottovalutare. Ci sono nuovi innesti e con il cambio di allenatore in panchina la squadra ha trovato nuovi stimoli. Infatti in casa della capolista la EnergyTime ha espresso un ottima pallavolo e la trasferta che ci attende sarà sicuramente tosta e da affrontare con il massimo impegno».

La gara, che ricordiamo avrà inizio alle ore 18.00 di sabato 7 dicembre sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Lanza Claudia e Resta Giuseppe. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito della Sieco Service Akea Ortona (https://impavidapallavolo.it)