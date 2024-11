Enrico Fanaro, titolare della storica agenzia di Ortona, tra i migliori Top Agent MSC Crociere.

A bordo della della nave Msc Divina, al largo del mediterraneo , si e’ tenuta la convention per la premiazione dei migliori agenti di viaggio italiani della Msc crociere.

Dei circa 7000 agenti di viaggio italiani, erano presenti alla manifestazione i seicento agenti di viaggio migliori venditori di Msc crociere , con il vice presidente sud europa dott. Leonardo Massa , il dott. Fabio Candiani, direttore vendite Italia, e il dott. Luca Valentini, direttore commerciale, e l’intera direzione della compagnia.

Nel corso della serata della premiazione, ricca di spettacoli e attivita’, il premio ‘best producer ‘ e’ stato assegnato alla Fanaro Travel per l’area centro Italia, il secondo premio e stato assegnato a una agenzia del nord e il terzo a una del sud italia.

Ancora una volta la storica agenzia di Ortona , nata come rappresentante di compagnie navali e aeree sin dal 1948 , viene annoverata tra le migliori tre agenzie italiane a testimonianza che “ anche aziende situate in piccole realtà, come Ortona, possono distaccare aziende di città come Roma o Milano lavorando con professionalità e serietà ”.

Al termine della manifestazione Enrico Fanaro e signora sono stati ospiti del il vice presidente sud europa dr. Massa e della la direzione della compagnia nel lussuoso ristorante stellato della yacht club della MSC Divina dove hanno gradito una squisita cene brindato per festeggiare il successo ottenuto sia dalla Fanaro che dalla stessa Msc crociere.

Nel corso della cena i dirigenti della compagnia hanno annunciato novità importanti e l’arrivo di altre 6 navi entro il 2028 ,di cui quattro super lusso ,con l’obbiettivo di raggiungere i cinque milioni di passeggeri per il 2027, confermando un trend in crescita continua ormai da diversi anni.