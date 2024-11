Stadio comunale di Ortona agibile - Rilasciata la licenza di agibilitÃ .

Con un provvedimento del 6 novembre è stata rilasciata la licenza di agibilità dello Stadio comunale in via Giovanni XXIII n. 67, ai sensi dell'art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

L'agibilità è stata concessa dal Comune a seguito dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo, che hanno portato all'acquisizione del verbale del 03.10.2024 in ordine al prescritto parere favorevole espresso da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

L'agibilità prevede l'utilizzo dell'impianto sportivo per una capienza massima complessiva per il pubblico pari a 1945 posti, di cui 945 posti a sedere nella tribuna coperta e 1000 posti a sedere nella tribuna scoperta, con possibilità di utilizzo anche nelle ore notturne. Sarà pertanto possibile, per le società sportive che gestiscono l'impianto, richiedere ed ottenere la licenza di esercizio per organizzare ed ospitare manifestazioni sportive all'interno dell'impianto comunale, con le limitazioni e prescrizioni indicate nella licenza di agibilità

c.s. del Comune di Ortona