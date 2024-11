Destra Sociale Abruzzo: " Ortona non ha nÃ© capo nÃ© coda "

Siamo ormai arrivati ad una città che non ha più né capo né coda.

Vi erano sulla nostra città già le aree di parcheggio a pagamento, calcolando anche la riattivazione del multipiano, ma a quanto pare non basta. Le zone a pagamento sul territorio di Ortona aumentano in un mondo pazzesco, creando disagi ai residenti ma anche ai commercianti. Ma la cosa più comica è che faranno pagare alle poste centrali i containers che saranno posizioni in via Gabriele D'Annunzio, perché occupano i posti auto. E allora mi chiedo: non si poteva trovare una sistemazione migliore? Magari a piazza San Tommaso oppure alla Stadio si è fuori mano, perché far pagare il deposito dei containers fino ad aprile 2025 non sarebbe il caso.

E vogliamo puntare al turismo?

Altra questione San Donato: zona Acquabella è ormai diventata terra di conquista tra antenne e, a quanto pare, nuovi cavi allungati di altri gestori. Si poteva mettere un freno a tutto questo visto che c'è uno studio delle osservazioni in atto per quanto concerne il piano antenne: su quella zona non c'è la rete fognaria, ma le antenne vanno bene.

Vogliamo parlare di servizio idrico?

Nessuno muove nulla tranne il comitato Ortona Sasi Class Action con i suoi legali.

Ci sono tante cose che non vanno ormai.