La Consigliera comunale di Ortona Simonetta Faraone replica al Sindaco Leo Castiglione

In merito alla conferenza stampa del Sindaco Leo Castiglione tenuta in data odierna per giustificare la situazione di crisi che ormai si trascina da mesi nell’amministrazione comunale di Ortona ritengo doverose alcune precisazioni, essendo stata chiamata direttamente in causa, peraltro con modalità di basso profilo che denotano uno scarso senso delle istituzioni.

La coalizione che ha vinto le elezioni amministrative del 2022, sin da subito, è stata caratterizzata da una evidente instabilità politico — amministrativa. Una tale situazione ha impedito di fatto l’attuazione del programma elettorale che aveva ottenuto la fiducia degli ortonesi, provocando ritardi e disagi alla comunità.

Basti ricordare che figure della ex maggioranza, che hanno dato un contributo importante alla vittoria della coalizione, come gli ex assessori Paola Di Sipio e Paolo Cieri, i consiglieri comunali Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti, sono stati costretti ad andare via.

Per quanto mi riguarda, già nel mese di ottobre 2023, all’indomani deII’ennesimo rimpasto di giunta dal quale mi sono tenuta a debita distanza, non partecipando ad alcuna delle scelte effettuate, ho ritenuto opportuno Iasciare il gruppo consiliare “Forza Leo per Ortona” e dichiararmi indipendente, per decidere volta per volta in Consiglio comunale quali provvedimenti approvare nelI’escIusivo interesse dei cittadini, come comunicato con pec del 26 ottobre stesso.

Le criticità economico — finanziarie del Comune di Ortona erano ben note da tempo e si sarebbe dovuta trovare una modalità alternativa e fattibile all’aumento delle tasse per assicurare l'equilibrio dei conti.

Prima dell’ultimo Consiglio comunale e subito dopo Io stesso, ho richiesto al Sindaco la convocazione di una riunione di maggioranza per trovare una soluzione alternativa all’aumento delle tasse. Al contrario il Sindaco, piuttosto che condividere una soluzione con i Consiglieri della maggioranza, ha preferito dapprima azzerare la Giunta comunale, pensando di mettermi in difficoltà, e, poi, dopo aver tentato inutilmente di allargare la maggioranza con il coinvolgimento di singoli consiglieri della minoranza, mi ha contattato dopo circa una settimana per negoziare il mio voto a favore del bilancio. Purtroppo, ormai, il tempo era scaduto ed ho confermato la mia posizione di consigliera indipendente, essendo venuta ormai meno la fiducia nei suoi confronti!

Sono assolutamente serena e convinta di aver preso la giusta decisione votando contro l’aumento delle tasse, perché i cittadini e le imprese non devono pagare di tasca propria gli errori di un modo sbagliato di amministrare, che contribuisce ad allontanare sempre di più le persone dalla politica.

Il Commissario assicurerà la prosecuzione delle attività amministrative nell’interesse della comunità ortonese.

Mi auguro, per il bene della nostra comunità, che quanto sta accadendo porti tutta la classe politica ortonese ad una riflessione per riorganizzare le forze in campo, facendo chiarezza sulle appartenenze tra il centrodestra e il centrosinistra, per dare un nuovo governo forte e autorevole che consenta alla Città di Ortona di tornare ad essere un punto di riferimento del comprensorio.