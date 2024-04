Dopo la sosta pasquale torna in campo la Victoria Cross Ortona e lo fa domenica 7 aprile , andando a far visita al Catignano, squadra attualmente terza in classifica e in piena lotta per il salto di categoria.

Sarà una trasferta durissima quella che attende la truppa di Mister La Barba ma la squadra è consapevole della sua forza e venderà cara la pelle pur di riportare a casa un risultato positivo.

Mancano quattro gare alla fine e bisogna fare piu' punti possibili per cercare in tutti i modi di centrare l'obiettivo della salvezza.