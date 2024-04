Il Sindaco Leo Castiglione: â€œ Sono veramente basito dal contenuto del comunicato della consigliera Simonetta Faraone â€œ

Sono veramente basito dal contenuto del comunicato della consigliera Simonetta Faraone.

I consiglieri comunali di maggioranza e gli assessori possono testimoniare che la consigliera non ha mai espresso perplessità o rimostranze sulla variazione delle addizionali irpef. Anzi nelle riunioni si è sempre detta d’accordo e soprattutto mai ha chiesto al sottoscritto una riunione per parlare del bilancio o dell’addizionale irpef.

Inoltre il sottoscritto ha richiamato la consigliera dopo il consiglio comunale trovando il telefono spento e poi dopo qualche giorno senza avere alcuna risposta inizialmente.

Io sono da 20 anni a disposizione della città e impegnato in politica e mi sono sempre confrontato con i colleghi consiglieri e con il sindaco prima di entrare in consiglio, non ho mai messo in difficoltà la mia maggioranza ritenendo un dovere trovare sempre soluzioni condivise.

Qui invece la politica viene utilizzata per conseguire risultati personali, avere visibilità e utilizzare comportamenti ricattatori dopo i risultati delle elezioni regionali con il solo scopo, come si evince dall’ultima parte del comunicato, di mandare a casa questa amministrazione e lanciare la nuova campagna elettorale per la città, per sovvertire quella che è stata la volontà popolare.