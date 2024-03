Dopo la costituzione del coordinamento regionale Destra Sociale Abruzzo affiata a MASSIMO TATONE, nasce la prima sezione locale Destra Sociale Ortona, coordinata da Mauro Peracchia.

E’ stato il coordinatore regionale Destra Sociale Abruzzo a scegliere la figura di Peracchia, scelta approvata dalla direzione nazionale. “Destra Sociale associazione politica, culturale e sociale, che non più confederata in Fratelli D’Italia, sta continuando a crescere sempre di più in molte regioni, in Emilia Romagna nel comune di Bentivoglio, Destra Sociale corre con un proprio candidato sindaco” spiega Tatone.

Mauro Peracchia, classe 1966, laureato in Scienze Politiche all’Università degli studi di Teramo. A 17 anni inizia a frequentare la sezione ortonese del MSI partecipando alle campagne elettorali del periodo e ricoprendo, per breve tempo, l’incarico di segretario locale del Fronte della gioventù.

All’epoca della nascita di Alleanza Nazionale è stato candidato come consigliere comunale nella lista di AN che sosteneva il candidato sindaco Gianfrancesco Puletti che è stato poi eletto. Non contento della gestione di Fini e della trasformazione dell’MSI in AN dal 1995 circa ha abbandonato la politica attiva, rimanendo sempre elettore di partiti e movimenti di destra.

Si riavvicina alla politica attiva nelle ultime elezioni amministrative di Ortona del 2022 invitato dall’amico Tatone nella lista di Ortona Sociale.

Oggi con la riorganizzazione nazionale viene nominato coordinatore locale Destra Sociale Ortona.