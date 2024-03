Si svolgerà, il prossimo 22 marzo, presso VILLA FANIA, un’interessantissima conferenza dal titolo LA RETE OTTICA: INFRASTRUTTURA FONDAMENTALE PER LE TELECOMUNICAZIONI E GLI AMBIENTI SMART, organizzata dal Rotary Club di Ortona, con la condivisione dell’evento da parte dei club Rotary di Costa dei Trabocchi, Lanciano, Atessa, Francavilla- Agorà e Pescara Ovest.

Relatore della conferenza sarà il dott. Nicola Ferrari, esperto di banda larga, relatore in molteplici università e collaboratore anche, tra gli altri, di TELECOM.

L’appuntamento è fissato per le 18.00, ed è aperto a tutti.