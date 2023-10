Ascom Abruzzo Ortona â€œ Dopo i buoni propositi dellâ€™incontro di luglio ad oggi il nulla â€œ

La delegazione ortonese dell’Associazione Ascom Abruzzo é stata ospitata il 18 Luglio scorso dal Sindaco della Città, il Sig. Leo Castiglione, al quale sono stati prospettati tutti gli obiettivi prefissati dalla compagine associativa.

Nell’occasione erano presenti il Presidente Ascom Abruzzo Ortona, Massimo Spada, il Presidente dell’Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, il delegato Regionale dell’Ascom Abruzzo Autonomy Emiliano Ciamarone, il delegato Regionale dell’Ascom Abruzzo Turismo Enrico Fanaro, il delegato Regionale dell’Ascom Abruzzo Bike Ruggero col membro del locale Consiglio direttivo, Fabio V. Palermo.

Il Sindaco ha ascoltato attentamente i punti di un nutrito programma finalizzato al miglioramento dei collegamenti viari urbani ed extraurbani, al rafforzamento delle potenzialità del commercio territoriale, all’implementazione dei servizi di accoglienza turistica, agli aspetti organizzativi delle manifestazioni , alle modalità di sostegno agli imprenditori e alla valorizzazione di tutto ciò che produce cultura.

Particolare attenzione è stata richiamata dal Delegato Regionale di Ascom Abruzzo Autonomy, Emiliano Ciamarone, alle condizioni delle persone svantaggiate e all’esigenza di una maggiore integrazione nel tessuto sociale e per una maggior fruizione dei servizi rendendo, così, necessario spianare la strada a coloro che da soli non riuscirebbero a farlo se non mediante l’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica. Lo sviluppo della la mobilità inclusiva, il sostegno ai meno fortunati nelle scuole, la promozione dello sport ed il supporto al lavoro inclusivo hanno pure costituito argomenti di analisi e confronto al pari del potenziamento dei servizi sanitari.

“ A distanza di circa tre mesi, tuttavia, l a particolare attenzione prestata dal primo cittadino ad argomentazioni ritenute degne di interesse è andata man mano sfumando così da ridursi a meri ed aleatori propositi senza seguito - sottolinea il Presidente di Ascom Abruzzo Ortona, Massimo Spada e assicura che - Ascom Abruzzo Ortona continuerà, in ogni caso, a perorare i propri obiettivi mediante azioni di stimolo e monitoraggio dell’azione amministrativa che, sui punti programmatici esposti non può evitare di intervenire fattivamente e con una programmazione celere e concreta. “



c.s.