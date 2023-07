Ascom Abruzzo incontra il sindaco di Ortona, Leo Castiglone

Miglioramento dei collegamenti viari urbani ed extraurbani in modo da rafforzare le potenzialità commerciali del territorio cittadino; implementazione dei servizi della ricettività turistica; collaborazione con gli enti preposti per l'organizzazione di manifestazioni e la valorizzazione delle attività culturali quali volano di economia. Ma anche le problematiche riguardanti il completamento dell'ultimo tratto della pista ciclabile con i lavori nella galleria di Torre Muccia. Questi gli argomenti trattati nel corso di un incontro svoltosi questa martedì 18 luglio tra il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, e una delegazione in rappresentanza del direttivo di Ascom Abruzzo di Ortona presieduto da Massimo Spada.

A guidarla il presidente regionale Angelo Allegrino, il quale ha ringraziato il sindaco per la grande disponibilità ad ascoltare le proposte evidenziate da Ascom Abruzzo di Ortona riguardo a quanto l'amministrazione, insieme ai commercianti, artigiani, liberi professionisti ed operatori del turismo, può fare per l'economia della città.

All'incontro era presente anche il delegato regionale di Ascom Abruzzo Bike, Ruggero Veri, che ha posto l'accento sulla ciclovia che attraversa Ortona. A tale proposito, il sindaco ha dichiarato che sta aspettando nuovi contributi per poter intervenire, in particolare, sulla galleria Torre Mucchia.

Proprio in questi giorni Ascom Abruzzo BIKE, con il vice presidente Fabio Palermo, ha organizzato un convegno dal titolo “Sport Vino e Salute”, manifestazione che ha messo in evidenza le grandi possibilità del connubio tra lo sport a due ruote e uno dei prodotti che più rappresentano l'economia della nostra zona, ovvero il vino.

Sono, inoltre, intervenuti il delegato regionale di Ascom Abruzzo Turismo, l’ imprenditore Enrico Fanaro, il quale sta lavorando con molto impegno a sviluppare dei collegamenti marittimi dalla costa abruzzese verso le località dell'est Adriatico, oltre che impegnarsi per far sì che il porto di Ortona riesca a ospitare finalmente navi da crociera, e il delegato regionale, Emiliano Ciamarone di Ascom Abruzzo Autonomy, che ha chiesto al sindaco il completamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche per promuovere le attività sportive dedicate alle persone con abilità diversa proprio per integrarli il più possibile.

c.s.