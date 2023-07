Al Castello di Ortona serata disco con i "Buongiorno Classic"

Si accende la movida dell'estate ortonese. Grande evento nel Castello Aragonese. Il collettivo In The Lab [MUSIC] SRLS porta per la prima volta in Abruzzo una delle organizzazioni di clubbing più importanti d'Italia, il "Buongiorno Classic" di Rimini.

L'evento si svolgerà sabato 22 al castello Aragonese di Ortona dalle ore 19:00 alle ore 3:00 e suoneranno i seguenti artisti in questi orari:

H 19 - 20 Groove Department; H 20-21 K-Panic;

H 21-22 Dagg X Raad; DAGG X RAAD;

H 22-23:00 Antony S;

H 23:00 - 00:00 Ayrton X Riccardo Perini;

H 00:00 -1:30 Mateo Dufour;

1:30 3 Màtteo Gatti.



A tal proposito,: "siamo molto onorati di essere ospiti della città di Ortona, dove porteremo per la prima volta in Abruzzo il "Buongiorno Classic" di Rimini, in una cornice d'eccezione, suggestiva come il Castello Aragonese. - ha commentato Michelle Santoferrara Manager della The Lab [MUSIC] SRLS - Speriamo di poter così trasformare per una sera Ortona nel cuore pulsante della movida della Costa Teatina".