Domenica 23 luglio si svolgerà presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo la quarta e ultima tappa del Campionato Centro Sud di Supermoto.

Dopo le gare che si sono svolte in Campania, nel circuito del Sele di Battipaglia e il doppio round nel Lazio nelle piste di Latina e Viterbo , il circus della supermoto chiuderà la sua stagione nell’impianto di Ortona.



Parteciperanno ben 11 regioni del centro e del sud Italia , isole comprese. Domenica, dunque, si assegneranno i titoli del Centro Sud , ma è solo la prima premiazione per i partecipanti, difatti come di consueto a fine anno, ogni comitato regionale FMI , dalle classifiche generali , formerà le classifiche per singola regione di appartenenza e decreterà i campioni regionali per singola regione, quindi doppia premiazioni per i piloti del campionato del Centro Sud Italia.

Sabato 22 luglio sono previste le prove libere con verifiche amministrative e tecniche pre-gara e domenica 23 alle 16,30 le premiazioni.



“Un altro grande appuntamento sportivo sarà ospitato dal nostro impianto che quest’anno sta collezionando numerosi successi sia in termini di gare sportive che di numeri di presenze”, dichiara il direttore del Circuito Internazionale d’Abruzzo, Nicola Maccaferro, “dopo la Polini cup che si è svolta lo scorso weekend avere un campionato di questa portata a Ortona rappresenta l’attestazione del nostro circuito a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda tutte le categorie di motori, stiamo lavorando nella direzione giusta e questo ci permetterà di programmare, per l’anno prossimo, un numero sempre più alto di eventi sportivi di livello”.