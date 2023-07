Il rispetto degli animali attraverso il gioco.

La LIDA DI ORTONA ha partecipato nelle scorse settimane in un progetto di sensibilizzazione e di educazione al rispetto degli animali che ha visto partecipare più di 100 bambini delle colonie estive marine organizzate dal Comune di Ortona.

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Ortona nella persona dell'assessore alle politiche sociali e al mondo animale Paola di Sipio.

Il progetto si è svolto in cinque giornate e i volontari ed educatori cinofili della Lida di Ortona hanno affrontato temi quali il rispetto degli animali del mare e della spiaggia spesso oggetto di inutili sofferenze tra lettini e secchielli, il linguaggio dei cani, il rispetto delle diversità, l'educazione alla convivenza con il cane e il gatto, la relazione con il gatto attraverso giochi, attività creative, letture e interazione con cani e gattini.

Un animale, infatti, educa alla "diversità", perché dimostra al bambino che non esistiamo solo noi umani ma anche altri esseri viventi che meritano rispetto e che possono offrirci tanto affetto.

Il contributo ricevuto dal Comune di Ortona per l'attività educativa svolta sarà interamente destinato dalla LIDA alla sterilizzazione di una ventina circa di gatti di strada laddove sia più urgente intervenire.

La L.I.D.A. DI ORTONA, associazione impegnata nella tutela degli animali da ormai 12 anni sul territorio abruzzese, ringrazia il Sindaco Leo Castiglione e l'Assessore Paola Di Sipio per aver creduto nell'iniziativa e auspica che la collaborazione tra il volontariato animalista e le attività educative e di promozione sociale organizzate dal Comune di Ortona possa proseguire nel futuro sia al fine di sensibilizzare e formare le nuove generazioni sui diritti degli animali sia per consentire con nuovi progetti congiunti di intervenire fattivamente per il benessere animale dei gatti di strada di Ortona.

c.s. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI ORTONA