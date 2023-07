LA POLVERE SOPRA LA NEVE - Cortometraggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

“La polvere sopra la neve”, questo il titolo del cortometraggio che l’Associazione Joseph ODV e Donnè APS presenteranno MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023 ALLE ORE 21:00 NELLA SUGGESTIVA PIAZZETTA SAN MICHELE DI ORTONA (Via dell’allegria).

Come può sedimentarsi la polvere sopra il manto innevato? Ci sembra difficile quasi immaginarlo, ma è con questa immagine che Orazio Ciancone, drammaturgo, e Paolo Sideri, regista, hanno voluto rappresentare lo stratificarsi del dolore e delle difficoltà nell’animo delle donne che hanno subito violenza, soprattutto negli episodi di violenza domestica. Pensieri, pregiudizi sociali, paure formano quello strato intangibile ma doloroso che spesso frenano le vittime di violenza di genere a denunciare e chiedere aiuto.

Il cortometraggio è parte del progetto “Ricomincio da me… liberamente”, ideato e realizzato dall’Associazione Joseph ODV, in collaborazione con l’APS Donnè, per sostenere le donne vittime di violenza e diffondere la consapevolezza sul tema, mirando a un welfare responsabile che promuova l’indipendenza, economica e personale, come primo strumento per uscire da contesti abusanti.

Il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Abruzzo, nasce e si sviluppa sull’esperienza e sulla conoscenza del territorio che l’Associazione Joseph ha registrato nei suoi 10 anni di attività a sostegno di contesti svantaggiati, fornendo sostegno socio-economico a singoli e famiglie in condizioni di fragilità materiale e umana.

La proiezione del cortometraggio sarà seguita da una tavola rotonda per una riflessione a più voci sulla parità e sulle cause sociali e culturali di fenomeni discriminatori e violenti, con Eide Spedicato, sociologa e saggista, e Francesca Di Muzio, avvocata e socia fondatrice di Donné APS, oltre all’assessore alle pari opportunità Paola Di Sipio.

Per la realizzazione del corto, il Presidente dell’Associazione Joseph Luigi Cuonzo ha avviato una preziosa collaborazione con la PICSAT Abruzzo, gruppo di giovani talenti frentani dell’audiovisivo, con i quali la Joseph condivide l’amore per la cultura, la creatività, l’arte e il benessere sociale che queste ultime portano se fatte fiorire sul territorio. La Joseph crede fortemente che solo facendo rete si possa dare una risposta a problemi sociali con mezzi culturali: il progetto è stato occasione di collaborazione con altre realtà ed enti, come il Comune di Ortona, che con il suo contributo ha garantito la realizzazione dell’evento.

Sono queste le motivazioni che spingono la Joseph a rendere l’evento aperto a tutti gratuitamente, affinché la comunità possa fruire del confronto con ospiti così importanti e dello sguardo registico autentico, asciutto ed esistenziale del cortometraggio “LA POLVERE SOPRA LA NEVE”.

Questo il trailer, del corto metraggio

La protagonista, in una difficile fase della sua vita, incontra la se stessa del futuro, che la porterà a firmare i "moduli" per la riappropriazione della sua vita. È in uno sterile e polveroso ufficio, metafora della propria interiorità, che la donna riuscirà a prendere la decisione fondamentale.