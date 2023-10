"Costruisci ossa migliori - Osteoporosi's Day", sempre attiva la Fedios Abruzzo

Per l’Osteoporosi’s Day 2023, che si festeggia in tutto il mondo il 20 ottobre, la Fedios, in collaborazione con la IOF ( International Osteoporosis Foundation) e la SIOMMMS (Società Osteoporosi e Malattie Scheletro), ha indetto in tutta Italia una campagna di sensibilizzazione diffondendo una locandina dal titolo “Costruisci ossa migliori “.

La locandina sintetizza con un impatto visivo immediato quelli che sono i capisaldi della prevenzione dell’osteoporosi; infatti in basso a sinistra si scorgono cibi ricchi di calcio (quindi corretta alimentazione) e sulla destra persone che praticano sport (quindi attività fisica costante). Inoltre, è stato messo a disposizione il numero verde gratuito a cui rivolgersi 800909225 ed è stato stampato e distribuito un opuscolo sull’importanza dell’attività fisica.

“La nostra sezione Fedios Abruzzo - afferma la presidente regionale nonché membro del Consiglio Direttivo Nazionale Rosaura Biagelli - oltre a recepire e mettere in atto tali direttive, ha organizzato, anticipandolo al mese scorso, il convegno “Aggiornamenti nella malattia Osteoporotica “, svoltosi il 22 settembre nella Pinacoteca del Palazzo d’Avalos a Vasto, che ha fatto registrare una numerosa presenza di partecipanti, interessati alle diverse relazioni che si sono susseguite. In questi giorni l’associazione sta anche curando la distribuzione dell’opuscolo “Step up for bone Health - Mantieni le tue ossa in movimento" – presso diverse farmacie e il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale “San Pio“ di Vasto diretto dal dott. Gianfranco Di Mizio, presso cui all’uopo è stato attivato il Centro per l’Osteoporosi affidato alla dott.ssa Barbara Di Nenno".