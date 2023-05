PD di Ortona: " Chi oggi fa una scelta di campo, appoggiando formazioni di destra, non sarà preso in considerazione per la costruzione della nuova coalizione di centro sinistra. "

Il panorama politico ortonese si va chiarendo. L’incontro pubblico, organizzato sabato scorso alla Sala Eden dalle formazioni in Consiglio Comunale che hanno appoggiato Ilario Cocciola e al quale hanno partecipato i due consiglieri di Fratelli d’Italia e i tre consiglieri che hanno cambiato casacca, uscendo dalla maggioranza del Sindaco Castiglione, è servito a scacciare tutte le ambiguità. È già pronta, infatti, la prima coalizione per le prossime elezioni amministrative, che possiamo definire di centro destra e che vede tutte le formazioni civiche convergere sull’appoggio a Fratelli d’Italia, l’unico partito della coalizione.

Immaginiamo che il primo test di prova sarà l’appoggio di Cocciola e compagni all’attuale Presidente della Regione, Marsilio, che in quattro anni di governo non ha concluso nulla per la nostra città ed è riuscito a non spendere le enormi risorse economiche messe a disposizione della Regione Abruzzo dalla precedente amministrazione di centro sinistra. Una giunta regionale lenta e indecisa, che si rianima solo per le campagne elettorali e un Presidente ancora incapace di comprendere quali siano le vere priorità degli abruzzesi, del territorio e della nostra economia

Il PD di Ortona, dopo aver riorganizzato i suoi apparati cittadini, va verso l’elaborazione di un progetto alternativo di governo per la città. Sono stati definiti, infatti, al suo interno i gruppi di lavoro e gli obiettivi per i prossimi mesi. La costruzione di una coalizione di centro sinistra rimane l’obiettivo principale, insieme alla costruzione di un programma e il coinvolgimento del territorio nelle scelte .

Prossimamente sono in programma alcuni incontri cittadini tematici sulle emergenze del nostro territorio, a cominciare dalla sanità, per la quale la giunta regionale di destra non è andata oltre gli annunci, con il crollo delle prestazioni e degli investimenti e la fuga di migliaia di abruzzesi nelle strutture fuori regione, nonostante gli sforzi enormi del personale ospedaliero.

Al più presto organizzeremo anche un incontro pubblico per fotografare la situazione del PNRR, per capire a che punto siamo e quali siano gli investimenti che si possono ancora programmare per la nostra città.

Chi oggi fa una scelta di campo, appoggiando formazioni di destra, non sarà preso in considerazione per la costruzione della nuova coalizione di centro sinistra.