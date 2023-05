“LA CONTESA” AL TEATRO ZAMBRA DI ORTONA

Sabato 27 maggio 2023, alle ore 21:00, presso il Teatro Zambra di Ortona, l’Associazione Culturale Il Ponte propone lo spettacolo teatrale La Contesa di Francesco Maria Angelucci su musiche originali di Luigi Friotto.

Lo spettacolo, reduce da una bella tournee in diversi teatri anche nazionali, è stato insignito da prestigiosi premi e riconoscimenti nell’ambito di altrettanti importanti Festival Nazionale di Teatro.

Al Festival Nazionale Teatramm di Roma ha ricevuto i premi come miglior testo inedito, migliore colonna sonora, migliore regia, mentre il Festival Nazionale Caro Teatro di Civitanova Marche lo ha riconosciuto come “migliore spettacolo 2022”.

Lo spettacolo, per la regia di Carmine Marino, è arricchito dalle scenografie di Filippo Iezzi e dalle coreografie di Nicoletta Damiani e ci presenta l’umani di Giuda Iscariota, portando lo spettatore ad immergersi nella sua potente drammaticità, di viverne i conflitti, le inquietudini, la solitudine. Questo non per giustificarne il comportamento, ma per comprenderne l'errore ed interrogarci su quel 'Giuda' che spesso si nasconde nel più profondo di ciascuno di noi.

La storia, si articola in tre momenti e luoghi diversi, che vedono contrapposti il mondo ebraico e il mondo romano, ha un finale aperto che diventa un inno alla tolleranza e alla moderazione nel rapporto con chi è 'altro' da noi, proponendoci, in una chiave del tutto originale: di non giudicare, di non essere intransigenti nelle proprie convinzioni, di non guardare alle brutture altrui, ma di riflettere sulle proprie manchevolezze.

I biglietti (posto unico € 10,00) sono acquistabili la sera dello spettacolo al botteghino del Teatro.