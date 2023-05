La stagione sportiva al Circuito Internazionale dâ€™Abruzzo di Ortona.

In pieno svolgimento la stagione sportiva al Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona.

Tanti gli appuntamenti in calendario per l’impianto abruzzese che registra una esponenziale crescita di gare al suo interno.

Nell’ambito del calendario, fitto da marzo ad ottobre, elaborato ad arte dal direttore Nicola Maccaferro, sabato 27 e domenica 28 maggio c’è il Campionato Italiano di Velocità junior.

Il 24 e il 25 giugno attesa un’altra gara Kart regionale, e il fine settimana dell’1 e del 2 luglio si svolgeranno gli Internazionali di Supermoto. Il 15 e il 16 luglio ci sarà la Polini Cup e il 22 e il 23 luglio la Centro sud di Supermoto. Il 26 e il 27 agosto previsto il CIV- Junior Minimoto, e il 2 e il 3 settembre la CNV Selettiva Italia.



Inoltre, per tutti i weekend non di gara sono in programma prove libere ed eventi con auto come Passione GT e We Can Race.



«Abbiamo lavorato tantissimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti», dice soddisfatto il direttore Nicola Maccaferro,

«tante le gare e gli eventi per questo 2023 che rappresenta un anno di svolta. Ospiteremo tutte le categorie dei motori nel nostro impianto che punta ad essere l’eccellenza del centro Italia. Il calendario e l’interesse mostrato nei confronti del nostro Circuito ci dà ragione, continueremo su questa strada».