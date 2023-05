"Gioca con Noi, facciamo squadra", lunedì il gran finale

Sarà una festa del calcio giovanile femminile la giornata conclusiva del progetto “Gioca con Noi, facciamo squadra”, torneo di calcio a 8 promosso dalla LND Abruzzo, in sinergia con il Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale, rivolto alle studentesse delle scuole abruzzesi.

Dopo la fase provinciale della manifestazione, le quattro vincenti di ogni categoria (scuole secondarie di primo grado e di secondo grado) s’incontreranno per le finali regionali sul manto dello Stadio Gran Sasso d’Italia dell’Aquila nel pomeriggio di lunedì 29 maggio, dalle 15:00.

La giornata conclusiva prevede anche il convegno annuale “Il calcio femminile, per noi una questione di formazione”, in programma sempre lunedì 29 maggio, alle 10:30, all’Auditorium Ance dell’Aquila. Dopo i saluti di Vito Colonna, assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Francesco Bizzarri, presidente Comitato esecutivo “Rinasci con lo sport – Promuovere L’Aquila con lo sport”, Cristiano Carpente, vice presidente Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, responsabile coordinamento Educazione motoria Ufficio scolastico regionale Abruzzo, e Walter Pili, vice presidente LND Abruzzo, interverranno Laura Tinari, responsabile calcio femminile LND Abruzzo, e Maria Giulia Vinciguerra, presidente CAD Scienze Motorie Discab Univaq. Seguiranno una conversazione con le giocatrici di serie A Maria Grazia Pretara (AS Roma) e Angela Passeri (Pomigliano Calcio) e un’intervista a Selena Mazzantini, ct della Nazionale Femminile Under 19. Modererà l’evento la giornalista Eleonora Falci.

Alla premiazione prevista per le ore 17:30 al Gran Sasso d’Italia parteciperanno, insieme al presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo, e agli ospiti del convegno, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri.

L’intera giornata è inserita nel programma delle iniziative promosse nell’ambito di “Rinasci con lo sport – Promuovere L’Aquila con lo sport”.

“Queste le scuole finaliste:

Scuole Secondarie di Primo grado: Istituto Comprensivo “Patini” dell’Aquila; Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino; Istituto Comprensivo 7 “Virgilio” di Pescara; Istituto Comprensivo Villa Vomano di Teramo.

Scuole Secondarie di Secondo grado: Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano; Liceo “Gonzaga” di Chieti; ITS “Aterno-Manthonè” di Pescara; Liceo “Einstein” di Teramo.