ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: il gruppo #soloortonanellatesta rilancia azioni strategiche e visione politica.

A tre mesi dalle amministrative ortonesi, il gruppo #soloortonanellatesta, a partire dal confronto avvenuto lo scorso venerdì 16 settembre 2022 a Villa Ada, ha deciso di attivare una nuova fase di impegno civico e politico.

“ Coscienti dell'ampiezza del gruppo e delle svariate identità in esso presenti, - sottolineano dal gruppo - non vogliamo sopirle, ma rafforzare la nostra visione per lo sviluppo della città di Ortona, migliorando le azioni strategiche prettamente locali anche attraverso una maggior chiarezza sulla visione politica del gruppo. “

“ Votare è l'unico strumento che si ha per affermare le proprie idee, pertanto riteniamo fondamentale invitare tutti e tutte al voto per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. - ribadiscono in una nota - Noi, nati con un progetto ambizioso, quello di unire l'area riformista progressista con quella moderata e che nelle amministrative, pur con gli ostacoli che ci sono stati frapposti, ci siamo uniti per lottare contro la politica dell'orticello, nella sfida in favore di un programma amministrativo, elaborato minuziosamente, con nuove idee e alte visioni per la nostra città, consapevoli che il tutto si sarebbe potuto realizzare solo attraverso cooperazione e progettazione Europea, invitiamo quanti hanno abbracciato quella opportunità ad esprimere un voto di responsabilità.”

“ La nostra programmazione inclusiva ed europeista ci impegna per le elezioni politiche del 25 settembre ad appoggiare l'area che maggiormente raccoglie quei valori progettuali, - precisano - dunque il centro sinistra, pur con i suoi limiti e le importanti responsabilità che ora necessariamente dobbiamo cercare di superare, rappresenta meglio quegli ideali per i quali ci siamo impegnati per la nostra città. “

“ Il nostro dovere nei confronti della comunità ortonese è quello di far coesistere quanti vorranno partecipare con puro spirito civico, prescindendo da una precisa scelta di campo, e coloro che vorranno avviare con noi un chiaro percorso politico – concludono ribadendo che - #soloortonanellatesta rimarrà sempre un luogo di confronto ed il contenitore delle diverse esperienze che dialogheranno tra loro. “