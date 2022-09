SAN TUMASSE APOSTELE

Il testo scritto nel 2002 da Mauro Vanni, con la volontà di diffondere e far amare la storia dell'arrivo delle reliquie dell'Apostolo di Cristo Tommaso, è stato portato in scena per la prima volta nel luglio del 2002 nella Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, nel chiostro annesso e nel cortile dell'ex convento di Sant'Anna. Riproposto nel 2022 con l'intento di poter essere uno degli strumenti di diffusione di fede e sviluppo turistico-religioso del luogo dove riposano le Sante reliquie dell'apostolo da quasi ottocento anni.





Promosso e realizzato dalla Cappella Musicale San Tommaso e dalla Compagnia Teatro Vittoria di Ortona, con il patrocino della parrocchia di San Tommaso Apostolo. Regia di Mauro Vanni per Studiovanni. Riprese e Montaggio di Loris Ricci per Blufactory. Coro della Cappella Musicale diretto da Giovanni Sarchese, alla Fisarmonica Romano Silli.

Il video-trailer è il racconto in breve del progetto teatrale-musicale proposto dalla Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Ortona, in un pacchetto turistico che verrà offerto ai gruppi che vengono ad Ortona per venerare le Sante reliquie.





Nella giornata di visita, oltre ai luoghi più rappresentativi della città, alla Santa Messa in cattedrale o nella cripta, al pranzo organizzato e consumato dentro l'Episcopio e negli spazi annessi, verrà offerto ai gruppi turistici di poter assistere a questo spettacolo dentro la cattedrale. Un modo per rendere molto toccante una giornata di fede.



da pf. Muro Vanni