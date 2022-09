Dal 2023 l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo avrò un nuovo collegamento da e per Lussemburgo

A partire dal 27 marzo del 2023 l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo avrà un nuovo collegamento da e per Lussemburgo. Lo scalo abruzzese entra così tra le destinazioni italiane operate dalla compagnia di bandiera lussemburghese Luxair. Il collegamento verrà operato per due volte a settimana.

Queste le parole di Vittorio Catone, presidente della SAGA, società che gestisce l'Aeroporto abruzzese: “Non si è ancora conclusa la stagione estiva in corso, che si chiuderà alla fine di ottobre. ma abbiamo già una bella novità che riguarda la summer 2023.

Il lavoro costante di crescita di Abruzzo Airport ha portato risultati ottimi nella stagione, ormai alle battute finali, che ci ha consegnato flussi di passeggeri da record e con questa nuova destinazione mettiamo un tassello in più in questo progetto di espansione. La compagnia Luxair ha scelto di puntare su Abruzzo Airport per la sua strategicità geografica e questo non può che produrre risvolti positivi per l’incoming sul nostro territorio”.

La compagnia lussemburghese Luxair spiegano che "Pescara è diventata una meta di vacanza per molti italiani e attrae un numero sempre maggiore di visitatori per il suo potenziale turistico e la bellezza del suo litorale.

Il Lussemburgo-spiega la compagnia-è un Paese cosmopolita con una grande comunità abruzzese."

IL CALENDARIO

Si partirà da Pescara il lunedì alle ore 15:35 con arrivo alle ore 17:50, mentre il venerdì si partirà la mattina alle ore 08:55 con arrivo in Lussemburgo alle ore 11:10.

Da Lussemburgo il decollo sarà fissato per il lunedì alle ore 12:45 con arrivo in Italia alle 14:55. Il venerdì l'orario stabilito per la partenza è alle 6:00 con atterraggio a Pescara alle ore 08:10. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia aerea Luxair.

CLICCA QUI PER ACCEDE AL SITO LUXAIR