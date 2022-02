ORTONA - I DUE ALFIERI D'OPPOSIZIONE UNITI PER RIDARE UNA SCOSSA ALLA CITTA'

I due alfieri d'opposizione di CentroDestra Peppino Polidori e Di Nardo Angelo si uniscono in un sol grido , ridiamo alla citta' la dignita' che merita nel panorama regionale .

La Giunta Castiglione non ha risolto nessun problema che attanaglia Ortona che in questi cinque anni e' degradada ulteriormente tanto da diventare la cenerentola in Regione pur vantando il terzo polo Vinicolo a livello Nazionale e l'Unico Porto Nazionale d'Abruzzo.

Mai piu' le tasse devono aumentare per i Cittadini Ortonesi per gli eventuali errori degli Amministratori che devono essere chiamati a risarcire di tasca propria e non facendoli gravare sulla collettivita' . Da qui' l'istituzione di una commissione d'inchiesta che faccia luce in modo trasparente dell'operato degli Amministratori.

Daremo ampio spazio nei prossimi giorni a questa iniziativa e a tutte le altre provenienti da altri gruppi e metteremo i Cittadini in condizione di avere un panorama completo in modo da facilitargli il piu' possibile la scelta da chi vogliono essere Amministrati.

Amerigo Gizzi