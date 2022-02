Nuova segnaletica e sensi di marcia per il quartiere di San Giuseppe

«Si tratta di opportune modifiche e integrazioni alla segnaletica stradale – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – che vanno a migliorare la sicurezza per i residenti e nella circolazione dei veicoli in uno dei quartieri più popolosi della città dove è presente anche la sede di un comprensivo scolastico. Con il comandante della Polizia locale abbiamo previsto alcune soluzioni per rendere fluida e più sicura la circolazione stradale prevedendo sostanzialmente, direttrici a senso unico di marcia. Inoltre la nuova segnaletica, sia verticale che orizzontale, disciplina in modo puntuale i vari sensi di marcia individuando le direttrici principali e gli incroci dove dare precedenza. Un intervento di razionalità atteso da tempo dai residenti che si inserisce nella più generale riprogrammazione della viabilità cittadina».

L'ordinanza del comandante della Polizia locale entrerà in vigore in via sperimentale e temporaneo dalle ore 14 di sabato 19 febbraio fino al 31 agosto e riguarda le strade del quartiere di San Giuseppe. In particolare le vie XXIV Maggio, Eritrea e Giovanni XXIII sono individuate come direttrici principali di marcia con precedenza nelle varie intersezioni, mentre via Morello da Ortona diventa a senso unico di marcia in ingresso da via della Libertà. Inoltre la nuova segnaletica organizza in modo chiaro la circolazione nelle strade interne di via della Ricostruzione, Zara, Fiume e Trieste e viene disciplinato l'ingresso al parcheggio di piazza San Giuseppe, con un solo punto d'ingresso da via dei Martiri Ortonesi e Giovanni XXIII, utile soprattutto per organizzare il traffico in occasione delle attività didattiche della scuola di San Giuseppe.

«Con questa nuova disciplina – conclude il Sindaco Castiglione – si generano anche la possibilità di ulteriori parcheggi per i residenti, in particolare nelle vie interne e a senso unico di marcia».