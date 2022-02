Da Gaia Onlus i... cuori-scini per le pazienti dell'Oncologia di Chieti e Ortona

Le volontarie e le amiche di Gaia Onlus, associazione che offre il suo sostegno alle donne operate al seno, si sono messe all'opera per confezionare cuscini a forma di cuore, tanti "cuori-scini" per il benessere delle pazienti durante le terapie oncologiche. I cuscini sono stati donati ai reparti di Chieti e Ortona della Clinica oncologica e saranno donati alle donne che ne faranno richiesta. Grazie alla loro forma a cuore sono comodissimi come poggiatesta o per appoggiare il braccio con la flebo. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con il personale della Clinica oncologica.