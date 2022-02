Parliamo di DONNE con le donne : “Le Donne di Mozart” il libro di Tania Buccini

Mercoledì 16 febbraio ore 21 su piattaforma Zoom e in diretta streaming su Facebook Parliamo di DONNE con le donne..

La musicista, Tania Buccini,

soprano, docente presso il Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto presenta il suo libro “Le Donne di Mozart” in collaborazione con i Rotary Club di Ortona, Atessa Media Val di Sangro, Lanciano Costa dei Trabocchi e Vasto.

Interverranno i Presidenti dei rispettivi Club service , Adele Primavera, Annalisa Antichi, Barbara Rosati e Emma Columbro.

Nel libro l’autrice propone un’analisi scorrevole e leggera sui caratteri femminili di Wolfgang Amadeus Mozart, per una vera e propria drammaturgia di genere, in cui si delineano le grandi “macrofigure” della donna “virtuosa” e della “serva amancipata”, già presenti nelle commedie greche e latine. Il tutto per valorizzare ed esorcizzare stereotipi che sopravvivono ancora oggi legati all’universo femminile.