Un turno molto importante attende gli Impavidi! Si va in scena a Siena

Proseguono gli allenamenti in vista della super sfida di domenica contro la Emma Villas Aubay Siena. Senesi che al momento occupano virtualmente il penultimo posto in classifica, scavalcati proprio dalla Sieco nell'ultimo turno di campionato. I prossimi avversari tuttavia, fermati dal Covid, hanno disputato due gare in meno rispetto alla Sieco. L'ultima gara giocata dalla Emma Villas risale al 16 gennaio, quando i toscani capitolarono per tre set a zero in quel di Bergamo. Era la terza di ritorno e la Sieco osservava il suo turno di riposo.

È un Siena che fino ad ora ha deluso le aspettative dei propri tifosi, stazionando nella parte bassa della classifica nonostante un roster costruito per avere ben altre aspirazioni. Si pensi tra tutti ai vari Pinelli, Parodi, Rossi, e non da meno l'ex impavido Giuseppe Ottaviani.

Un Siena che potrebbe peccare di mancanza del ritmo partita ma pronta a scatenare un potenziale alimentato dalla voglia di allontanarsi dalla zona calda tentando la rincorsa ad un posto Play-Off.

Impavidi viaggiano invece sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria interna contro l'ostico Porto Viro. Coach Lanci & Co. sono ben consapevoli di quanto possa essere importante la trasferta a Siena e hanno lavorato in settimana per continuare sull'intensità di quel magnifico quarto set dell'ultimo turno.

Coach Nunzio Lanci: «Sottovalutare gli avversari o sperare in una loro scarsa condizione fisica è un errore che non dobbiamo commettere. Siena ha delle individualità molto importanti e se la squadra comincia a girare, non ce n'è per nessuno. In settimana abbiamo lavorato sull'intensità e sui fondamentali che nelle ultime gare sono venuti un po' a mancare. Siamo ben consapevoli che Siena è una squadra che non perdona, per questo dovremo limitare al massimo i nostri errori, mantenere alta la concentrazione e giocare come abbiamo dimostrato di saper e di poter fare.»

Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00 di domenica 6 febbraio. Arbitri della gara, che verrà trasmessa in diretta streaming sul sito www.impavidapallavolo.it , saranno i signori Merli Maurizio (Terni) e Salvati Serena (Roma).

Queste le altre gare in programma per la VI giornata di ritorno:

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo - Kemas Lamipel Santa Croce

BCC Castellana Grotte - Gruppo Consoli McDonald's Brescia

Delta Group Porto Viro - Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia - Synergy Mondovì

Angelli Tipiesse Bergamo - Cave Del Sole Lagonegro