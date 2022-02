PALESTRA SCOLASTICA

La giunta comunale ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria dei locali all'interno della struttura pubblica ex Convento degli Agostiniani in corso Matteotti, da destinare come spazio palestra ad uso degli alunni che frequentano la scuola secondaria di Largo Riccardi dell'Istituto comprensivo Francesco Paolo Tosti. Si tratta in realtà di un recupero della funzionalità dei locali a piano terra della struttura dell'ex convento che in passato aveva ospitato la scuola e attualmente è sede di uffici pubblici.

«I lavori per una spesa complessiva di 63mila euro – commenta il Sindaco Leo Castiglione – permetteranno alla scuola di avere un'area attrezzata ad uso palestra in sostituzione dell'attuale aula polifunzionale destinata all'attività ginnica presente al piano seminterrato dell'edificio scolastico di Largo Riccardi, che per l'emergenza covid è attualmente utilizzato come spazio aggiuntivo per la didattica. Si tratta di un progetto elaborato dai tecnici dell'ufficio comunale dei lavori pubblici che risponde alle esigenze del plesso scolastico e che l'amministrazione comunale ha messo in cantiere grazie a fondi di bilancio».

Nel complesso gli interventi adegueranno i due ambienti esistenti di complessivi 138 metri quadri, utilizzati nel passato come palestra, con la realizzazione di una nuova pavimentazione vinilica sportiva, nuovi battiscopa, tinteggiatura del solaio e delle pareti, posa di paraspigoli, rimozione degli infissi sul cortile interno, riqualificazione dei servizi igieni con posizionamento di servizi per disabili, installazione di porte interne con apertura antipanico, nuovi proiettori luci adatti agli impianti sportivi, sostituzione della pompa di calore e nuovi infissi esterni.

«Per concludere l'intervento – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Cristiana Canosa – la nuova palestra sarà dotata anche delle attrezzature sportive con un nuovo impianto per il basket con tabellone e canestri, per la pallavolo e due porte da calcetto. Un intervento che dimostra ancora una volta, l'attenzione dell'amministrazione per rendere più adeguate e sicure le strutture scolastiche comunali presenti sul territorio e che nel caso specifico risponde ad una necessità della scuola, da tempo evidenziata e mai affrontata».