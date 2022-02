I PARTITI POLITICI DEVONO METTERE NEI LORO PROGRAMMI COMMISSIONE DI VIGILANZA E D'INCHIESTA

VIGILANZA E COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI DEBITI DEL COMUNE. SERVE UN’AZIONE DI TUTELA A FAVORE DEI CITTADINI AFFINCHÉ NON SIANO LORO A PAGARE PER GLI ERRORI DEGLI AMMINISTRATORI

Troppi personalismi e proclami ma niente controllo sui conti del Comune. Partiti, liste e candidati alle prossime elezioni dovrebbero, invece, porsi il problema del perché il Comune di Ortona è sempre chiamato a risarcire i danni, perché si accumulano debiti su debiti che ricadranno sulle prossime generazioni, perché si spendono cifre importanti senza porsi il problema di chi le pagherà.

Ricordo che molti Comuni - tranne quello di Ortona - hanno istituito la COMMISSIONE di VIGILANZA per dare garanzie future ai cittadini su come vengono utilizzati i fondi pubblici. La Vigilanza è un elemento di trasparenza che viene affidata alla minoranza.

Per questo torno a proporre che, oltre alla Commissione di Vigilanza, sia istituita ad Ortona una Commissione d’inchiesta sui debiti del Comune in modo da affermare il principio che CHI SBAGLIA DEVE PAGARE. Non devono essere i cittadini costretti con imposte, tasse e multe a ripianare i debiti accumulati per superficialità e incompetenze degli amministratori.

Sollecitai dal 2017 la Commissione d’inchiesta ma è sempre stata negata dalla maggioranza del sindaco Castiglione e dai suoi assessori.

Ora, in questa fase di programmi per il futuro, si faccia un passo avanti su un tema così importante a garanzia di trasparenza e impegno in favore di tutti i cittadini di Ortona.

Peppino Polidori consigliere comunale Ortona

#Ortona #CommissioneVigilanza #CommissioneInchiesta