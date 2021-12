Montenero di Bisaccia, rinviate le date del presepe vivente di Natale e Santo Stefano

In seguito all’aggiornamento dei contagi da Covid-19 in paese, l’appuntamento con la 38esima edizione del Presepe Vivente è rinviato al prossimo gennaio, la Pro Loco Frentana ha annullato le date del 25 e 26 dicembre.

“Questa scelta – scrivono gli organizzatori - seppur dolorosa, ha l'intento di rendere sicuro l'evento per i visitatori e per tutti i volontari che vi partecipano. Le date del 1 - 2 e 6 Gennaio 2022 restano come da programma."